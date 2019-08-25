https://static.news.ru/photo/f71535dc-c738-11e9-84ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Babanov/Russian Look/Global Look Press

Объемы поставок дизельного топлива из России на Украину в августе снизились вдвое, и теперь вместо 45% объема рынка занимает 20%. Такая динамика обусловленна введённой Киевом спецпошлиной.

Зато увеличились поставки из Белоруссии, стран ЕС и с морских направлений. Никакого дефицита нет, более того, на этой неделе цены дизтоплива снизились еще на 20-80 копеек/л. Это свидетельствует, что решение было продумано, введено правильно, вовремя и эффективно имплементировано, — сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.

Правительство Украины с 1 августа ввело спецпошлины на большинство российских товаров «в ответ на расширение российских экономических санкций», писал News.ru. Так пошлину на дизтопливо Киев установил в 3,75%, а на сжиженный газ — 1,75%. С 1 октября их размер вырастет соответственно до 4% и 3%.