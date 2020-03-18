Владимир Путин огорошил россиян своей социологией: более 70% граждан России, согласно методике оценки Всемирного банка, относятся к среднему классу, а задача властей — укреплять их положение и повышать доходы. Об этом он заявил в своём интервью-сериале производства ТАСС. Постараемся объяснить, почему лидер России вряд ли прав.

Глава РФ обратил внимание, что «средний класс в каждой стране разный» и неправильно отождествлять российский средний класс с уровнем жизни во Франции, Германии или США. Владимир Владимирович пояснил, что, по методике Всемирного банка, к среднему классу могут относиться те люди, чьи доходы в полтора раза больше минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких... МРОТ 11 280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%, — заверил журналиста правительственного информагенства руководитель Необъятной. Он добавил, что задача властей «в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс и наращивать его доходы».

Таким образом, средним классом по формальной методике ВБ и ВВП может считаться абсолютно любой россиянин, что называется, «взятый с потолка» с зарплатой выше 17 тысяч рублей. Правда, надо отметить, что правитель самой большой страны мира малость ошибся: на самом деле, с 1 января 2020 года размер МРОТ составляет уже 12130 рублей, поэтому зарплаты среднего класса должны начинаться от 18200 рублей.

Андрей Ванденко Владимир Гердо/ТАСС

Занятно, но даже штатный тассовский журналист Андрей Ванденко, беседовавший с Путиным, заявил лидеру страны в ответ: «Тогда не средний, а посредственный класс».

Немного позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков постарался «реабилитировать» путинские слова. В мире «существуют абсолютно разные методики» для определения среднего класса, поэтому средний класс — это «достаточно относительное понятие», сказал он это так двусмысленно, как умеет первоклассно делать.

На вопрос о том, какую сумму МРОТ в Кремле всё-таки считают достаточной для достойной жизни, Песков ответил, что «это вопрос скорее для правительства».

Мы не можем в Кремле определить эту сумму, эта сумма рассчитывается на основе целого множества параметров, — обронил пресс-секретарь.

Между тем, справедливости ради, вспомним авторитетную методику Global Wealth Report (от Credit Suisse). Согласно отчёту швейцарского банка, несколько лет назад Китай занял первое место в мире среди стран по абсолютному числу представителей среднего класса, обогнав США: 109 млн в КНР против 92 млн в США. Критерием принадлежности к среднему классу пять лет назад являлись свободные располагаемые финансовые средства (годовой доход) на одного взрослого человека — от $10 000 до $100 000 (он, конечно, отличается в разных странах).

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Так, в Швейцарии принадлежность к среднему классу, согласно этому же отчёту, определялась годовым доходом на одного взрослого человека в $72 900, в США — $50 000, в Китае — $28 000, в России — $18 000.

Прав ли ВВП

Действительно, подобная методика отождествления среднего класса есть, заверила NEWS.ru доцент кафедры теории и социально-экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Речь идёт о так называемой методике Всемирного банка, согласно которой средний класс — это те граждане, доход которых в полтора раза выше дохода бедных, к которым у нас относят граждан, чья заработная плата не превышает прожиточный минимум (17329 рублей в Москве и, например, 10168 рублей в Нижнем Новгороде).

Но это лишь один критерий, в методике также указаны и иные критерии: наличие иномарки, обучение за рубежом и ежегодный отпуск за границей. Тогда доля такого населения несколько сократится. Ольга Лебединская доцент кафедры теории и социально-экономической статистики РЭУ имени Плеханова доцент кафедры теории и социально-экономической статистики РЭУ имени Плеханова

Эксперт вспомнила несколько подходов к определению среднего класса:

— подход на основе уровня материального благосостояния (ВБ);

— ресурсный подход (объём, тип и структура капитала, которым располагает человек);

— субъективный подход — на основе самоидентификации населения (по последним данным ВЦИОМ, доля среднего класса составила 53%).

Интересно, что в большинстве регионов, в пересказе социологов, критерием среднего класса граждане считают оплату труда в диапазоне 60-72,7 тысяч рублей. Исключение составляют вышеперечисленные регионы, где минимальный порог среднего класса — 72,7-96,9 тысяч рублей. Но, к сожалению, доля лиц с оплатой труда выше 60 тысяч рублей в России не так велика, уточняет доцент из «Плехановки».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно данным Росстата, в среднем по стране она составляла 10,9%. Лишь в некоторых субъектах она была существенно выше: в Москве (36,9%), Ненецком АО (42,9%), Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийске (19,9%), Ямало-Ненецком АО (43,4%) и Чукотке (44,4%). В откровенно депрессивных регионах доля лиц с такой заработной платой не превышает 2% (в Республике Тыва — 0,5%, Калмыкии — 0,4%, Чувашии — 1,1%).

Каждый из подходов имеет свои недостатки. Например, очень часто самоидентификация определяется не уровнем благополучия, а общим настроением человека, уровнем его образования, неготовностью отнести себя к бедным и многими другими личными причинами. Поэтому субъективное мнение населения относительно принадлежности к той или иной социальной группе не может быть основанием для определения численности среднего класса в нашей стране. Первые два подхода могут дать более точную характеристику, но ограничены точностью подбора данных, — сказала Ольга Лебединская.

К месту будет сказано, что, по этой же субъективной оценке, доля среднего класса в США — 51%, в Китае — 48%, в Польше — 66%, в Финляндии — 68% и самая большая в Чехии — 71%.

Российские реалии ломают любую методику

Проблема в том, кого именно считать представителем среднего класса, а кого бедняком или богачом, говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Отталкиваясь лишь от одной методики Всемирного банка, высказывание президента окажется в принципе верным — проблемы начинаются, когда мы начинаем копать глубже. МРОТ у нас действительно равен 12,3 тысячам рублей, однако является ли данная сумма адекватной? Думаю мало кто будет готов поспорить, что её совершенно точно не хватит даже на полмесяца крайне скромной жизни. Если рассматривать жителя крупного города, то, учитывая все обязательные выплаты, оплату транспорта и еду, набегает сумма примерно в 30 тысяч рублей. И это «чистых», а значит необходимо добавить еще и 13% налогов сверху. Геннадий Николаев трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями

По суждению эксперта Академии управления финансами и инвестициями, сравнивать доходы россиян с жителями развитых стран неправильно, «но даже наши грубые расчёты уже приблизились к целевому показателю населения из государств с сопоставимым подушевым ВВП: Хорватия, Греция, Польша и т.д.».

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По данным всё того же Росстата, средняя зарплата по стране в 2019 году составила 47,5 тысяч рублей.

Вот и получается, что вся методика расчета доли среднего класса Всемирного банка (возможно, работающая в других классах) требует пересмотра в связи с уникальными особенностями российской государственной статистики, заявляет экономист.

Средний класс = электорат Путина

Следует отметить, что впервые понятие «средний класс» использовал в V веке до нашей эры древнегреческий драматург Еврипид в своей трагедии «Умоляющие». Там он выделил три класса: богачей, бедняков и средний класс.

Средний класс — для города опора; он законам покорствует и власти, — говорится в его опусе.

В этом свете, возможно, Владимир Владимирович и прав. Если, конечно иметь ввиду, что под цифрой 70% он неосознанно имел ввиду примерную цифру электорального доверия, оказанного ему на президентских выборах 2018 года. Таким образом, лидер РФ по большому счёту назвал число тех, кто «законам покорствует и власти».

Но правомерно ли такое определение среднего класса с учётом критериев цивилизованных стран? Ведь в массе экономических исследований этот класс отличается, как правило, характеристикой более высокой социальной устойчивости. Чего, согласитесь, в свете унизительно низкого МРОТ, трудно сказать о 70% наших соотечественников.