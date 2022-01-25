Посол заявил о схожести позиций России и Германии по «Северному потоку — 2»

Позиции России и нового правительства Германии в вопросе реализации проекта «Северный поток — 2» в целом схожи, а любое искусственное торможение запуска газопровода не отвечает интересам обеих стран. Сам же газопровод готов и ждёт разрешения на эксплуатацию, заявил в интервью медиагруппе Funke посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Мы неоднократно настоятельно подчёркивали, что «Северный поток — 2» — это частный экономический, коммерческий проект, который не следует связывать с политикой. В принципе похожей политики придерживается и новое федеральное правительство, — сказал Нечаев.

«Северный поток — 2» представляет собой новый газопровод для экспортных поставок из России в Европу. В настоящее время проект готов к вводу, однако Германия приостановила сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве оператора для реорганизации компании в соответствии с законодательством страны. Один из немецких инвесторов строительства «Северного потока — 2» концерн Uniper сообщил, что сертификация трубопровода должна быть завершена летом 2022 года и выразил надежду на то, что процесс сертификации будет завершён в соответствии со всеми необходимыми условиями.

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг высказалась за скорейшую сертификацию «Северного потока — 2». По мнению политика, ФРГ необходимо сосредоточиться на критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией.