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Окончательный отказ компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока — 2» по дну Балтийского моря создаст для проекта новую проблему. В этом случае России придётся искать другие трубоукладочные корабли, но не все они имеют право работать в территориальных водах Дании.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков S&P Global Platts. Агентство отмечает, что к участию в проекте также допущена трубоукладочная баржа Fortuna, однако именно ей законодательство Дании запрещает там...