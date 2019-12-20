https://static.news.ru/photo/787d90dc-2473-11ea-a846-fa163e074e61_660.jpgФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Американский посол в ФРГ Ричард Гренелл рассказал, что дипломаты из стран ЕС с благодарностью восприняли санкции США против «Северного потока — 2». По его словам, принятое Белым домом решение является проевропейским.
Когда речь идёт о «Северном потоке — 2», мы считаем, что заняли очень проевропейскую позицию. Я целый день слышу благодарности от дипломатов из ЕС за принятие такого решения, — отметил Гренелл в интервью Bild am Sonntag.
Ранее NEWS.ru сообщал, что окончательный отказ компании Allseas из-за санкций США от участия в прокладке труб «Северного потока — 2» по дну Балтийского моря создаст для проекта новую проблему. В этом случае России придётся искать другие трубоукладочные корабли, но не все они имеют право работать в территориальных водах Дании.