Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Швейцарии Сергей Гармонин в кулуарах «Русского Дома» в Давосе рассказал корреспонденту NEWS.ru о развитии отношений между Россией и Швейцарией. В частности, в последние годы наблюдается рост товарооборота между двумя странами. Вместе с тем, проходят регулярные встречи ведущих политиков обоих государств.

— Господин посол, как вы можете оценить деловую программу форума, в которой принимает участие российская делегация?

— 22 января представитель делегации Максим Орешкин начал свои выступления на панельных сессиях. Самой главной, пожалуй, стала сессия Strategic Outlook on Russia («Россия: стратегический прогноз»). Я понимаю, это главная тема и главная панельная сессия с его участием. Много будет сессий и в «Русском Доме» (официальная резиденция России в рамках ВЭФ). В частности, будут обсуждаться вопросы культурных связей. Много дискуссий состоится и по отношениям Россия — Евросоюз. Я думаю, тема России и её участия в международных связях — актуальна и по сей день для многих стран и для Давоса.

— Что по вашему мнению стало основной повесткой этого ВЭФ в Давосе?

— Главной темой были объявлены охрана окружающей среды и цифровизация экономики. Вот эти основные темы, видимо, волнуют всех. И здесь должно состояться обстоятельное обсуждение этой тематики.

— В России сменилось правительство, есть ли повышенный интерес к этой теме на форуме?

— Многие спрашивают. Но сейчас слишком короткий срок прошёл, чтобы как-то комментировать это. Хотя президент Владимир Путин сказал, что у нас состав нового правительства достаточно выдержанный, сдержанный. Там сочетание и опыта, и молодой, скажем так, крови. То есть, 12 министров сохранили свои позиции, некоторые вице-премьеры также сохранили свои позиции. Но много новых, перспективных, молодых, энергичных. Я так понимаю, что они все из президентского резерва, и призваны решать те новые задачи, которые были поставлены в послании президента.

— Как можно охарактеризовать отношения между Россией и Швейцарией на данный период времени?

— Наши двусторонние отношения со Швейцарией, я бы сказал, имеют тенденцию поступательного развития. Особо хотелось бы выделить роль наших парламентариев, которые являются активным локомотивом этих отношений. В частности, происходят регулярные обмены визитами руководителей верхних и нижних палат парламентов двух стран. Вспоминаю, что в прошлом году здесь с визитом побывала Валентина Матвиенко, летом. А осенью, уже в октябре, с ответным визитом Москву и Петербург посетил руководитель верхней палаты Швейцарии господин Фурнье. И кульминацией развития двусторонних отношений в истекшем году явился визит господина Ули Маурера, президента Швейцарии, в Россию. Он встретился в Москве с Владимиром Путиным, провёл переговоры по широкому спектру международных вопросов и двусторонних отношений, а также провёл переговоры с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Так что состоялся обстоятельный обмен мнениями по всем вопросам, которые волнуют и интересуют обе стороны.

— А как можно оценить экономическое сотрудничество между нашими странами?

— Экономическое сотрудничество также постепенно выправляется. Поскольку, как вы знаете, после 2014 года был некий спад в объёмах двусторонней торговли. Они практически после 2014-го уменьшились вдвое. Но в последние годы отчётливо прослеживается тенденция к выравниванию объёма двусторонней торговли, постепенному наращиванию этого объёма. Но хочу особо отметить, что, в отличие от многих европейских стран, Швейцария не вводила никаких санкций в отношении нашей страны, и ни одна швейцарская компания, фирма, работающая на территории России, не ушла с российского рынка, и продолжает успешно работать в России.