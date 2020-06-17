Посол России не подтвердил прекращение поставок газа в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/d1a27d0a-b094-11ea-a30c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Мезенцев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не намерена в обозримом будущем прекращать поставки газа в Белоруссию. Об этом заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

Так он прокомментировал появившуюся информацию о том, что подача голубого топлива может быть остановлена из-за долгов республики перед Москвой.

По сведениям министерства энергетики России от сегодняшнего дня, никаких оснований думать о том, что с какого-то дня в июне, или июле, или вообще когда бы то ни было могут быть ограничены или перекрыты поставки российского газа в Беларусь, нет, — цитирует Мезенцева РИА Новости.

Он уточнил, что на 2020 год стоимость газа для соседнего государства останется прежней, так как она закреплена в подписанных ранее документах «с учётом интересов каждого из партнёров». Вместе с тем, отметил глава дипмиссии, Москва готова к переговорам о цене на газ в 2021 году.

В конце мая в «Газпроме» сообщали, что компания будет готова начать переговоры о поставках газа в Белоруссию с будущего года только после урегулирования вопроса с долгом страны за газ, который оценивался в $165,6 млн.

Белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно предлагал Москве различные варианты снижения цен на российский газ, который покупает республика. По его мнению, в нынешних условиях цена на российский газ для Минска должна составлять $40-45 за тысячу кубометров с учетом логистики, а не $127, как сейчас. Он предлагает ориентироваться на европейские цены, упавшие на фоне эпидемии коронавируса.

При этом опрошенные NEWS.ru аналитики отмечают, что ранее российский газ для соседней республики был всегда дешевле, чем для Европы, и к концу года эта ситуация может вернуться. Так что повод для дополнительных уступок по цене отсутствует.

Тем не менее, концерн «Белнефтехим» работает над организацией поставок сырья от альтернативных продавцов. Для этого компания ведёт переговоры с несколькими странами-экспортёрами, а также выстраивает логистику для транспортировки нефти через Польшу. В компании пояснили, что идеальная диверсификация предполагает получение 40% необходимого сырья из России, а остальных 60% — через Балтику и Чёрное море.

Ранее, как писал NEWS.ru, в СМИ появилась информация о том, что «Газпром» может прекратить поставки газа Белоруссии с 1 июля из-за имеющейся у Минска задолженности перед компанией.