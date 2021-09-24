Посла России удивили претензии к Москве из-за роста цен на газ в Европе

Российский посол в Германии Сергей Нечаев выразил недоумение из-за обвинений в адрес Москвы по по поводу «манипуляций» на европейском газовом рынке, сообщает РИА Новости. Дипломат обратил внимание на «высказывания некоторых немецких политиков», утверждающих что руководство РФ и «Газпрома» искусственно ограничивает поставки в Европу.

По словам Нечаева, это «откровенный фейк» и пример «примитивного антироссийского вброса, которым подменяется объективный анализ ситуации». Он подчеркнул, все обязательства выполняются Москвой безупречно.

За более чем 50 лет успешного сотрудничества с европейскими странами в газовой сфере поставки сырья никогда не использовались Москвой как «энергетическое оружие» или «инструмент давления, — заявил Нечаев.

Дипломат заметил, что многие зарубежные поставщики предпочли перенаправить сырьё с европейского на азиатский рынок, где цены выше. Также Нечаев задался вопросом, поему вдруг стала виновата Россия, если некоторые компании в ожидании более выгодных цен заранее не позаботились о своевременном пополнении запасов собственных газохранилищ.

Ранее сообщалось, что поставки газа по трубопроводам из России в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах. За год «Газпром» увеличил добычу голубого топлива на 18,4% — до 298,2 млрд кубометров. Обвинения в том, что концерн недопоставляет газ в Европу, абсурдны, заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев.