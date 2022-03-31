Посол РФ в Риме Разов: цены в Италии выросли из-за санкций против России

Резкое повышение цен в Италии произошло из-за введённых против России санкций, а не из-за действий России, заявил российский посол в Риме Сергей Разов в эфире канала «Россия 24». По его словам, из-за санкций тарифы на газ в стране увеличились в 2–3 раза.

Я хотел бы подчеркнуть, что все это результаты не каких-то наших ответных мер, которые принимаются в ответ на вот эти бездумно вводимые санкции. <...> А это именно результат вводимых западными партнерами, в том числе странами Евросоюза, санкций, — заявил сотрудник посольства.

Российский тренер Дмитрий Черышев, проживающий в Испании, в середине марта рассказал о существенном росте цен на бензин в стране за последний месяц. По его наблюдениям, стоимость топлива увеличилась более чем на 50%.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ранее посоветовал гражданам добираться до работы пешком из-за сильно возросших цен на топливо. Кариньш напомнил, что в стране хорошо развит общественный транспорт и для людей, которые регулярно пользуются личным транспортом, это могло бы быть хорошей альтернативой.

В то же время на фоне роста мировых цен на пшеницу и подсолнечник, крупнейшими экспортерами которых являются Россия и Украина, подкомиссия Минсельхоза по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение о квоте на экспорт масла и шрота, а также о запрете на экспорт семян подсолнечника и рапса с 1 апреля 2022 года для защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей предприятий переработки.