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Посол РФ в Пекине: товарооборот России и КНР поставит рекорд по итогам года

12:36, 28 декабря 2021
Посол РФ в Пекине: товарооборот России и КНР поставит рекорд по итогам года Фото: Zhao Zishuo/XinHua/Global Look Press
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Посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил, что объём товарооборота России и Китая по итогам 2021 года достигнет нового рекорда. За 11 месяцев он уже превысил $130 млрд и продолжает расти, сообщил дипломат на XIII пленарном заседании Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, передаёт ТАСС. По его словам, этому не помешали даже противоэпидемические ограничения. 

Несмотря на объективные противоэпидемические ограничения, практическое сотрудничество активно развивается. Взаимный товарооборот по итогам 11 месяцев уже превысил $130 млрд, продолжает расти, и, несомненно, по итогам года будет поставлен новый рекорд, — сказал Денисов.

Он добавил, что это будет важная веха в продвижении к обозначенному главами России и Китая ориентиру в $200 млрд товарооборота в год.

Как заявил Путин во время видеоконференции с главой КНР Си Цзиньпином, этого уровня страны достигнут уже в недалёкой перспективе. Глава РФ отметил, что в настоящий момент осуществляется целый ряд масштабных совместных проектов в сфере энергетики, в том числе атомной, промышленности и сфере высоких технологий.

Стороны также обсудили необходимость создания независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между Россией и Китаем, на которую не смогли бы влиять третьи страны.

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