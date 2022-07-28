Посол РФ сообщила о готовности Москвы восстановить поставки газа Болгарии

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Элеонора Митрофанова

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила о готовности «Газпрома» возобновить поставки газа Софии. В эфире Россия-24 дипломат сообщила, что такой шаг компания сделает, если страна выполнит предложенные условия.

Многие эксперты, конечно, призывают к прагматизму и к тому, чтобы все-таки вернуться к договору с «Газпромом», который действует до конца этого года. Поэтому в любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует «Газпром», поставки возобновятся, — сказала Митрофанова.

Посол добавила, что в Болгарии складывается сложная ситуация в энергетической сфере. По ее словам, София «не добирает» по году большое количество газа, несмотря на заключенные с Азербайджаном соглашения. Ситуация сказывается и на бизнесе, и на индивидуальных хозяйствах, добавила Митрофанов.

В конце апреля «Газпром» полностью приостановил поставки газа компании «Булгаргаз». Причиной этого стала неоплата энергоресурса в рублях в установленные срок. Тогда София заявляла, что нашла альтернативные, более дешевые варианты поставок: речь шла о сжиженном газе из США и «голубом топливе» из Азербайджана.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что поставки российского газа в Европу могут действительно полностью остановиться. Он отметил, что сотрудничество Брюсселя и Москвы деградирует с каждым новым санкционным пакетом ЕС против РФ и «единственное, что остается из крупной торговли, — газ».