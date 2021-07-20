Посол РФ раскритиковал политику США по «Северному потоку — 2»

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Глава крупнейшего лесопромышленного холдинга на Дальнем Востоке RFP Group, который является собственностью Романа Абрамовича и его партнёров, Константин Лашкевич, выдвинул идею приватизировать лес. Это нужно для того, считает бизнесмен, чтобы можно было заниматься интенсивным выращиванием леса, пишет РБК.

Лашкевич, сетует, что на том же Дальнем Востоке становится «всё меньше» спелого леса. То есть нет качественной древесины, пригодной для переработки. А на текущих вырубках надо ждать естественного роста древесины...