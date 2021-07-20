Посол РФ раскритиковал политику США по «Северному потоку — 2»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:42, 21 июля 2021
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что политика Белого дома по газопроводу «Северный поток — 2» является проявлением нечестной конкуренции. Об этом он рассказал в интервью RT America.
Мне кажется, при всём уважении к нашим американским друзьям, этой администрации, что это нечестная конкуренция на международных рынках и мы не хотим видеть подобные методы, выступаем против этой модели, — подчеркнул Антонов.
Ранее стало известно, что возможная сделка, достигнутая между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток — 2», станет победой для России и катастрофой для США и их союзников. Об этом заявил республиканец, член сенатского комитета США по международным отношениям Тед Круз.