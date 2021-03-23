Посол Польши в ФРГ призвал Германию «ослабить русских»

https://static.news.ru/photo/a7ebad2a-8be4-11eb-aa92-96000091f725_660.jpg Анджей Пшилебский Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Германия должна приложить все усилия для того, чтобы ослабить Россию. Уверенность в этом выразил посол Польши в ФРГ Анджей Пшилебский.

В интервью агентству RedaktionsNetzwerk Deutschland дипломат коснулся вопроса строительства «Северного потока — 2». Его удивляет непоследовательная, на его взгляд, политика Германии в отношении РФ. При этом, говоря о газопроводе, Пшилебский заявил, что этот проект приносит России деньги на военные расходы.

Прежде всего, нас раздражает то, что Россия получает ещё больше денег на свои военные расходы. Владимир Путин уже обладает современными технологиями в военной сфере. Странно, что Германия, с одной стороны, поддерживает санкции, а с другой — предоставляет Путину огромные суммы денег на военные расходы. Европейцы не должны этого делать, нам надо ослабить русских, — убеждён посол.

Он подчеркнул, что Россия является угрозой для Европы. По словам дипломата, Польша имеет болезненную историю отношений как с Россией, так и с Германией. Но при необходимости она готова бороться с РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперт по энергетике из Польши Анджей Щенсняк рассказал, как на простых украинцев скинули оплату поставок газа из России, когда Киев попытался «отказаться» от голубого топлива восточных соседей.

В 2015 году «Газпром» перестал поставлять газ на Украину, в Киеве стали «с гордостью считать дни» без российского топлива. Щенсняк пояснил, что на этот случай придумали механизм «накручивания счётчика» — устроили небольшую трубопроводную петлю у пограничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ. Получилось, что жители Украины по-прежнему получали российской газ, но уже по европейским ценам.