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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин сообщил NEWS.ru о стабилизации двустороннего сотрудничества между странами и о возрастающем объёме торговли.

В последние годы отчётливо прослеживается тенденция к выравниванию объёма двусторонней торговли, постепенному наращиванию этого объёма, — сообщил NEWS.ru Гармонин в кулуарах «Русского Дома» в Давосе.

Он отметил, что в 2014 году наблюдался спад объёмов торговли — они уменьшились практически вдвое. При этом он подчеркнул, что Швейцария никогда не вводила санкций в отношении России, и ни одна швейцарская компания, работающая на территории РФ, с рынка не ушла.

Двусторонние отношения со Швейцарией имеют тенденцию поступательного развития. Особо хотелось бы выделить роль наших парламентариев, которые являются активным локомотивом этих отношений, — подчеркнул Гармонин.

Он напомнил, что в 2019 году в Швейцарии побывала председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а через несколько месяцев с ответным визитом Москву и Санкт-Петербург посетил руководитель верхней палаты Швейцарии господин Фурнье. Кульминацией развития двусторонних отношений, по словам дипломата, явился визит господина Ули Маурера, президента Швейцарии, в Россию. В Москве он встретился с Владимиром Путиным, провёл переговоры по широкому спектру международных вопросов и двусторонних отношений.

Как писал NEWS.ru, Всемирный экономический форум в Швейцарии ежегодно собирает тысячи участников из десятков стран. У многих из них в Давосе есть свои официальные резиденции, в том числе и у России. «Русский дом» — это многофункциональная площадка для проведения деловых встреч, переговоров и неформального общения. Главная цель проекта — продвижение российских инициатив и демонстрация нашей культуры и традиций на мировой арене.