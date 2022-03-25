Посол КНР в РФ Хань: Китай способен увеличить импорт продуктов из России

Китай располагает возможностью увеличения импорта российского угля, морепродуктов и прочих товаров из России, сообщает Readovka на пост чрезвычайного и полномочного посла КНР в РФ Чжана Ханьхуэйа. Он отметил, что Китай выступает за развитие «добрых отношений и взаимовыгодного сотрудничества» с Россией.

Китайская сторона выступает за обеспечение нормального развития добрых отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Россией, — говорится в сообщении.

Ранее власти КНР выступили против санкций США, принятых в отношении России. Представитель Минкоммерции Китая Гао Фэн заявил, что данные ограничения дестабилизируют ситуацию на мировом рынке.

В Китае также заявили о готовности оказания экономической помощи России на фоне спецоперации на Украине, писала ранее The Guardian. Собеседник издания отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин настроен поддержать РФ, так как китайские и российские власти объединяет мнение о США как о «мировом деспоте».

Вашингтон предупредил Китай, заявив, что любая помощь с его стороны в отношении России на фоне событий на Украине будет иметь «последствия».