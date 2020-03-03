https://static.news.ru/photo/bf827fe0-5d32-11ea-8573-fa163e074e61_660.jpg Казем Джалали (в центре) Фото: kazemjalali/vk.com

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что транзакции в рамках механизма INSTEX по-прежнему не осуществляются.

Европейцы выработали механизм INSTEX, но до этого времени ни одна транзакция в рамках данного механизма не была осуществлена, — цитирует ТАСС посла.

Франция, ФРГ и Великобритания создали механизм INSTEX для торговли с Ираном в обход санкций США в январе 2019 года, в июне он был запущен в полном объёме.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что европейские страны пока не провели ни одной транзакции через созданный ими механизм INSTEX. При этом «смерть» соглашения по иранской ядерной программе глава МИДа признавать отказался. По поводу ядерной сделки он сообщил, что важной её частью являются инспекции и прозрачность в отношении деятельности Ирана и они до сих пор соблюдаются.