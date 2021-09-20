Пособие по безработице будет выдаваться по новым правилам

Порядок получения пособия по безработице изменится в России. Соответствующее постановление уже подготовлено, сообщает «РГ».

Согласно документу, период учёта дохода теперь можно будет менять в пользу безработного. Речь идёт о справках о доходах за последние три месяца. Однако у кого-то доход в этот период мог быть меньше, например, по болезни.

Теперь по новым правилам месяц с выпадающим или меньшим доходом будут исключать из расчётного периода, а также сдвигать сам период в случае необходимости.

Ранее премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому официально признанным безработным будут продолжать платить пособие на период переквалификации или переобучения. Также сокращён срок принятия решения по направлению безработного на переобучение или об отказе в этом.