После изменений правил вывоза Россия в десять раз увеличила экспорт золота

https://static.news.ru/photo/1d97ceba-d7ee-11ea-9c2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: erwin rachbauer/imageBROKER.com/Global Look Press

Во втором квартале 2020 года РФ экспортировала в 10,8 раза больше золота, чем годом ранее.

Это следует из данных Федеральной таможенной службы. Всего за этот период Россия экспортировала золота на общую сумму $4,75 млрд.

В апреле 2020 года российское правительство разрешило Минпромтогу выдавать генеральные лицензии на экспорт аффинированного золота и серебра в слитках на основании заявления, согласованного Министерством финансов России. До этого такие лицензии могли получить только банки, имеющие соответствующую лицензию ЦБ РФ, а экспортировать драгоценные металлы российские компании и аффинажные заводы могли лишь по разовым лицензиям, полученным на контракт с конкретным иностранным контрагентом.

За второй квартал 2019 года российские компании экспортировали золота на сумму $436 млн. Металл вывозился в необработанном виде и в слитках. Во втором квартале 2020 года вывоз золота в натуральном выражении вырос почти в девять раз — до 87 тонн против 10 тонн в аналогичный период прошлого года, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что цена на золото в Японии 5 августа 2020 года вновь обновила рекордный уровень. Японская компания Tanaka Kikinzoku, которая определяет котировки на драгоценные металлы в стране, продаёт золото по 7608 иен ($72) за грамм.