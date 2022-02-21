Порядка 30 российских банков могут покинуть рынок в 2022 году

Впервые с 2019 года выросла доля российских банков из «группы риска». По подсчётам аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2022 году рынок могут покинуть порядка 30 кредитных организаций. При этом речь идёт не только об отзыве лицензий, но и о добровольной ликвидации, пишет РБК.

Зачастую банки, демонстрирующие ухудшение кредитного качества, — это небольшие убыточные кредитные организации, не имеющие существенных перспектив масштабирования клиентской базы и укрепления конкурентных позиций. Такие банки устойчиво теряют капитал и в конечном счёте уходят с рынка, — пояснил управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

По данным экспертов, индекс здоровья банковского сектора снизился на 0,3 процентного пункта, до 91,2% на 1 января 2022 года. Поскольку в расчётную базу индекса вошли 339 кредитных организаций, то соответственно 8,8% действующих банков, или до 30 игроков, могут прекратить работу в России на ближайший год.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие два квартала индекс здоровья банковского сектора продолжит стагнировать и выйдет на траекторию роста только во втором полугодии.

Из-за опасений, что Запад введёт санкции против Москвы в связи с ситуацией на Украине, ранее банки в России запаслись рекордным объёмом валюты. Всего в страну завезли $4,97 млрд, больше этой суммы финансовые организации ввозили в начале пандемии в 2020 году, а также во время кризиса 2014 года. В пересчёте вес стодолларовых купюр достиг показателя в 50 тонн.