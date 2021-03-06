Порт в Ленинградской области принял первую партию бензина из Белоруссии

https://static.news.ru/photo/f69aadea-7f3c-11eb-8d96-96000091f725_660.jpg Фото: Усть-Луга.рф

Первая партия бензина из Белоруссии поступила в порт Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Терминал «Портэнерго» морского торгового порта в Усть-Луге приступил к накоплению судовой партии бензина, доставленного из Республики Беларусь. Первый маршрут привёз около трёх с половиной тысяч тонн топлива, до конца дня ожидается ещё один, — цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-службе добавили, что топливо доставили раньше срока. Отправителем выступил Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение об экспорте нефтепродуктов из РБ через российские морские порты.

В соответствии с соглашением предприятия РБ могут экспортировать до 9,8 млн тонн нефтепродуктов через порты РФ на Балтике в 2021–2023 годах. Речь идёт о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

Кроме того, документ предусматривает заключение контрактов по принципу take or pay: если грузоотправитель обеспечивает экспорт в объёме меньше обозначенного ранее, морской терминал получает плату за весь согласованный объём. Минимально гарантированные объёмы должны быть согласованы на следующий год не позднее ноября предыдущего года, писал NEWS.ru.