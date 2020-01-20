Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о поправках в Конституцию РФ, который внёс в Госдуму президент РФ Владимир Путин, предусматривает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума.

Гарантируются минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, — говорится в тексте документа, размещённого в базе нормативных документов Госдумы.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о поправке к российской Конституции. По его словам, законопроект будут рассматривать сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева. Ранее рабочая группа по изменению Конституции РФ разработала предложения президенту Владимиру Путину и представила 14 статей, которым нужны будут корректировки. Изменения потребуются в статьях 15, 75, 78, 81, 97, 14, 83, 102, 103, 110, 119, 125, 129, 132.

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