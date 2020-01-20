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Турецкий сверхглубоководный буровой корабль Yavuz начал третий цикл разведки газа в Средиземном море у южного побережья Кипра на фоне продолжающегося конфликта с Кипром по морским экономическим зонам. Об этом заявил представитель МИД Турции Хами Аксой.

Турецкое буровое судно в прошлую пятницу отправилось на лицензионный участок на юге Кипра, чтобы провести свою третью буровую операцию в соответствии с лицензиями, предоставленными компании Turkish Petroleum правительством Турецкой Республики...