Комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате российского парламента принять проект закона о внесении изменений в федеральный бюджет на 2020-2022 годы.
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Дополнительные средства, которые прописаны в законопроекте, требуются на выплату детских пособий семьям с малолетними детьми, расширение программы маткапитала, организацию горячего питания для младших школьников и модернизацию первичного звена здравоохранения.
Доходы бюджета также должны вырасти, согласно предложенным правкам. В 2020 году доходы увеличатся на 214 млрд рублей, в 2021 году — на 645 млрд и в 2021 году — на 755 млрд до общей суммы в 22,814 трлн рублей. Бюджетный профицит должен сохраниться на уровне не ниже 0,8% за весь период 2020-2022 годов.
Госдума рассмотрит законопроект о бюджетных правках 11 марта.
Как ранее передавал NEWS.ru, российский Минфин гарантировал гражданам выполнение всех взятых на себя государством финансовых обязательств.
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