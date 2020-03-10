https://static.news.ru/photo/952c5792-62b5-11ea-850a-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате российского парламента принять проект закона о внесении изменений в федеральный бюджет на 2020-2022 годы.

Об этом сообщает РИА Новости. Законопроект оговаривает увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 млрд рублей, в 2021 году — на 556,9 млрд рублей и в 2022 году — на 677,6 млрд рублей. Общая сумма трат к окончанию расчётного периода составит 22,44 трлн рублей. Расходы бюджета на реализацию мер, озвученный в послании президента России Федеральному Собранию составят 4,58 трлн рублей за три года.

Дополнительные средства, которые прописаны в законопроекте, требуются на выплату детских пособий семьям с малолетними детьми, расширение программы маткапитала, организацию горячего питания для младших школьников и модернизацию первичного звена здравоохранения.

Доходы бюджета также должны вырасти, согласно предложенным правкам. В 2020 году доходы увеличатся на 214 млрд рублей, в 2021 году — на 645 млрд и в 2021 году — на 755 млрд до общей суммы в 22,814 трлн рублей. Бюджетный профицит должен сохраниться на уровне не ниже 0,8% за весь период 2020-2022 годов.

Госдума рассмотрит законопроект о бюджетных правках 11 марта.

Как ранее передавал NEWS.ru, российский Минфин гарантировал гражданам выполнение всех взятых на себя государством финансовых обязательств.