Определение минимального размера оплаты труда (МРОТ) могут убрать из Гражданского кодекса РФ. Соответствующий законопроект разработает Минюст. На замену понятию МРОТ планируется ввести другое. Один из вариантов нового определения — «финансовая единица». Об этом
Принятие законопроектов позволит установить в указанных актах размеры сумм, связанных с гражданско-правовыми обязательствами, без привязки к МРОТ (например, в абсолютных цифрах путём указания суммы в рублях или с использованием иного критерия, не связанного с МРОТ), — процитировали пресс-службу правительства РФ «Известия».
Законопроект «О внесении изменений в Гражданский кодекс РФ в части исключения указаний на минимальный размер оплаты труда» планируется внести на рассмотрение в Госдуму весной 2021 года.
Документ предполагает замену понятия МРОТ на конкретные суммы выплат, отмечает газета. Понятие МРОТ хотят заменить из-за его широкого смысла, чтобы избежать неверного понимания определения.
Ранее NEWS.ru писал о том, что поправки в Конституцию РФ установят МРОТ не ниже прожиточного минимума.
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