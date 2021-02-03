Понять, но не простить: как избавить россиян от долгов по кредитам

Многие россияне в период коронакризиса оказались не в состоянии рассчитаться с кредитами. Задолженность населения в абсолютном выражении остаётся высокой — около 20 трлн рублей жители нашей страны сегодня должны банкам. По мнению экспертов, прощение долгов проблемы не решит. А вот способны ли её решить существующие механизмы работы с просрочкой — тоже вопрос. Впрочем, специалисты верят, что, например, реструктуризация кредитов, получившая при определённых условиях статус «обязательной», может поддержать менее платёжеспособных заёмщиков.

Причина роста просрочки и в количественном, и в объёмном выражении всегда кроется в ухудшении финансового положения заёмщиков. Потеря работы, снижение уровня доходов, проблемы со здоровьем — любую из этих проблем осложняет сама по себе высокая платёжная нагрузка.

У людей нет денег на оплату кредитов, ситуация действительно серьёзная. Сумма кредитов, выплаты по которым были просрочены более чем на 90 дней, в течение зимы пробьёт триллион рублей, и «плохим» вполне может стать каждый шестой. Но если смотреть на ситуацию с другого ракурса, это не проблема банков, а проблема государства — финансовая грамотность в стране отсутствует даже на зачаточном уровне. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Весной прошлого года благодаря указу президента россияне получили возможность воспользоваться кредитными или ипотечными каникулами в виде отсрочки по обязательным платежам на несколько месяцев. Это прежде всего коснулось тех, кто больше других пострадал из-за последствий пандемии коронавируса. Градус напряжённости был несколько снижен, но проблема осталась, равно как осталась и тема возможного списания долгов граждан. Звучит это эффектно, но в рамках существующей экономической модели не имеет смысла и вряд ли может быть реализовано, отмечает старший преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

Простить заёмщику долг может только кредитор. А где в этом случае банк возьмёт ресурсы для возврата денег вкладчикам, которые он выдаёт в качестве кредитов? Если государство компенсирует ему эти потери, тогда это возможно. Владимир Григорьев старший преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН старший преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН

Любое предложение «простить долги» — это только предложение и не более, в противном случае рухнет вся банковская система, уверен эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. При этом он указывает, что уже существующие реструктуризация и рефинансирование являются теми механизмами, которые призваны решать проблемы просроченных долгов.

Конечно, в случае с рефинансированием это слишком натянутый тезис, поскольку для того, чтобы им воспользоваться, нужно для начала закрыть просрочки, но результатом использования этих схем является сокращение ежемесячных платежей, что несколько разгружает ежемесячную нагрузку на должника, — говорит эксперт.

Реструктуризация для банка куда предпочтительнее, но основная цель финансовых структур — это получение дохода, что особенно актуально в текущих условиях, поэтому оба механизма сейчас отлично работают, добавляет Кричевский.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблема лишь в том, что в России реструктуризация (с учётом рекомендаций ЦБ РФ) для кредитных (некредитных организаций) — дело добровольное. Иными словами, реструктуризация — это право, а не обязанность банка. Применение обязательной процедуры реструктуризации долгов возможно только в судебном порядке при банкротстве заёмщика, напоминает председатель МОО «Агентство защиты прав потребителей финансовых услуг», член Экспертного совета Госдумы РФ по небанковским кредитным организациям Елена Фасахова.

На практике в нашу общественную организацию ежедневно поступают сотни обращений граждан-должников, которым кредитные (некредитные) организации отказали в реструктуризации задолженности. Причём большинство заявителей — это добросовестные заёмщики, столкнувшиеся с временными финансовыми трудностями. Они готовы исполнять свои обязательства и попросили кредитора дать временную отсрочку по платежам. Получив отказ, заёмщики вынуждены банкротиться. В этом случае в проигрыше оказываются и сами кредиторы. Елена Фасахова председатель МОО «Агентство защиты прав потребителей финансовых услуг», член Экспертного совета Госдумы РФ по небанковским кредитным организациям председатель МОО «Агентство защиты прав потребителей финансовых услуг», член Экспертного совета Госдумы РФ по небанковским кредитным организациям

По словам Елены Фасаховой, в отличие от России в зарубежных странах давно и успешно действуют императивные правила досудебного урегулирования вопроса изменения порядка погашения кредитной задолженности. К примеру, в законодательстве Бельгии, Германии, Испании, Франции, Ирландии, Великобритании закреплено право заёмщика на реструктуризацию, что в значительной степени повышает социальную ответственность кредитора и способствует развитию кредитования (через снятие рисков доверия и формирование прозрачных правил).

Сергей Булкин/NEWS.ru

В этом смысле именно обязательная досудебная реструктуризации кредитной задолженности может стать как для населения, так и для государства хорошим решением проблем.

Применение процедуры досудебной реструктуризации задолженности по договорам потребительского кредита (займа) позволит изменять порядок погашения задолженности по договорам потребительского кредита (займа) в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств, таких как пандемия коронавируса, когда велики риски падения доходов граждан по независящим от них обстоятельствам, — объясняет Фасахова.

С другой стороны, государству стоило бы серьёзно задуматься и о повышении финансовой грамотности россиян. Ведь подавляющее большинство печальных историй, связанных с кредитами, происходят из-за непонимания принципов работы финансов и экономики. Когда начнётся реальная работа по повышению финансовой грамотности населения, тогда ситуация начнёт уверенно улучшаться, резюмирует Кричевский.

Пока же многое будет зависеть от того, насколько сильной угрозой окажется мутация вируса. В случае новых локдаунов число просроченных кредитов начнёт расти угрожающими темпами, а общая сумма займов, просроченных более чем на три месяца, достигнет 1,3 трлн рублей, прогнозирует эксперт.

Для справки: по итогам III квартала 2020 года жители России задолжали банкам 19,3 трлн рублей. Для сравнения: расходы бюджета в 2020 году составят (по оценке Минфина) 23,8 трлн рублей. Средняя семья отдаёт около 32% от годового дохода на погашение кредитов, свидетельствуют данные Общероссийского народного фронта. Год назад средний уровень составлял 30%, а средняя задолженность домохозяйства — 341 тысячу рублей.

При этом остаётся просроченная задолженность. По некоторым оценкам, она уже приближается к 1 трлн рублей, достигнув максимального уровня за последние пять лет. Как подсчитали аналитики, просроченные более чем на 90 дней обязательства россиян по всем видам кредитов за год выросли более чем на 100 млрд рублей (почти на 20%).