https://static.news.ru/photo/590602ca-237e-11ea-a767-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Freddie Everett/State Department/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Германии Хайко Маас провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию с «Северным потоком — 2». Речь шла о предстоящем введении Соединёнными Штатами санкций в отношении подрядчиков газопровода.

Об этом сообщила пресс-служба госдепартамента США.

Детали разговора не раскрываются, указано лишь, что до Мааса была доведена позиция Белого дома о «решительном противодействии» продолжению строительства «Северного потока — 2».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Хайко Маас заявил о расхождении позиций по вопросу «Северного потока — 2» с главой МИД Украины Вадимом Пристайко. Маас отметил, что Берлин выступает за то, чтобы транзит газа через Украину продолжился после ввода газопровода в строй. Также немецкий министр выступил против экстерриториальных санкций США против проекта.