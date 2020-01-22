https://static.news.ru/photo/5929096c-3d93-11ea-a10f-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Carsten Koall/dpa/GlobalLookPress

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Украина для Соединённых штатов «огромный торговый партнёр». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Bloomberg.

Майкл Помпео сообщил, что интерес Соединённых штатов к Украине можно понять по затраченным на страну ресурсам. Также он добавил, что американскую сторону волнуют вопросы демократии не только на Украине, но и по всему миру.

У Америки присутствует ряд интересов в отношении Украины, и я думаю, что количество ресурсов, которые мы туда выделили, отражает уровень этих интересов, — процитировали Майкла Помпео на сайте.

Кроме того, госсекретарь США сообщил о дальнейшей поддержке государства и борьбе с коррупцией на Украине.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Майкл Помпео рассказал о планах США по смене власти в Венесуэле. Главной целью он назвал отстранение действующего президента Николаса Мадуро от управления страной.