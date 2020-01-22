Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Украина для Соединённых штатов «огромный торговый партнёр». Об этом
Майкл Помпео сообщил, что интерес Соединённых штатов к Украине можно понять по затраченным на страну ресурсам. Также он добавил, что американскую сторону волнуют вопросы демократии не только на Украине, но и по всему миру.
У Америки присутствует ряд интересов в отношении Украины, и я думаю, что количество ресурсов, которые мы туда выделили, отражает уровень этих интересов, — процитировали Майкла Помпео на сайте.
Кроме того, госсекретарь США сообщил о дальнейшей поддержке государства и борьбе с коррупцией на Украине.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Майкл Помпео рассказал о планах США по смене власти в Венесуэле. Главной целью он назвал отстранение действующего президента Николаса Мадуро от управления страной.
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