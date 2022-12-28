Помощник Путина объявил, что основная волна инфляции в России уже прошла Помощник президента РФ Орешкин: основная волна мировой инфляции уже прошла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Орешкин

Основная волна мировой инфляции в России уже прошла, считает помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин. В эфире телеканала РБК он заявил, что инфляция была вызвана резким ростом денежной массы в США и странах Европы. По его словам, дефицит бюджета Соединенных Штатов в размере до 15% ВВП страны вызван именно этим.

Основная волна мировой инфляции уже позади нас. Она была следствием вполне понятных ошибок экономических властей, в первую очередь США и Европейского союза — резкий рост денежной массы, — сказал Орешкин.

Сейчас инфляционный импульс сходит на нет, а это значит, что ценовая динамика в мире будет постепенно стабилизироваться, утверждает помощник президента.

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин ранее допустил повышение ключевой ставки для стабилизации инфляции на цели 4% к 2024 году. Однако для этого требуется значимая реализации проинфляционных рисков, о которых говорилось на совете директоров по итогам декабрьского заседания.

При этом экономист Александр Дудчак заявил, что 2023 году в России не произойдет серьезного подорожания товаров из-за инфляции. Он отметил, что в будущем году возможна ситуация, когда сокращение производства спровоцирует рост стоимости товаров, что усилит инфляционные процессы. Несмотря на это, эксперт убежден, что причин для паники нет, так как власти научились работать в сложных для экономики условиях.