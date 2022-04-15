Помощник президента России рассказал о падении импорта на десятки процентов

Согласно итогам марта, российский импорт из-за санкций и ухода иностранных компаний упал на десятки процентов. Об этом помощник президента России Максим Орешкин рассказал в эфире телеканала «Россия 24». По его прогнозу, такая ситуация может сохраниться на протяжении всего текущего года.

Импорт из-за тех логистических ограничений, иных ограничений, ухода ряда компаний с российского рынка значительно сократился, на десятки процентов, например, по итогам марта, — сказал он.

Орешкин добавил, что экономическая война против России продолжается. Запад не намерен её прекращать, могут последовать новые санкции в отношении банков или компаний. Это означает, что есть риск заморозки в любой момент их валютных активов.

Ранее сообщалось, что Минпромторг планирует утвердить перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. В ведомстве рассказали, что в настоящее время идёт сбор предложений от федеральных органов исполнительной власти. Предполагается, что соответствующий приказ будет утверждён в ближайшее время.