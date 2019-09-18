https://static.news.ru/photo/fced0b8a-da00-11e9-9702-fa163e074e61_660.jpg Фото: BRUCE STANLEY/ AP/TASS

Добыча нефти в Саудовской Аравии, показатели которой упали на 7,5 млн баррелей в сутки из-за атаки дронов на Saudi Aramco, вскоре вернётся к прежнему уровню. Это приведёт и к стабилизации мировых цен на нефть, и мало скажется на России, считает помощник президента РФ Андрей Белоусов.

Довольно быстро восстановятся сейчас объемы добычи и, соответственно, цены стабилизируются. Но если возникнет новый очаг дестабилизации и в него окажется втянут Иран — вот это самый плохой сценарий, который может быть, — приводит его слова ТАСС.

Саудовские НПЗ были атакованы в ночь на 14 сентября. На территории завода Saudi Aramco произошёл взрыв, а также были слышны выстрелы. Являющаяся крупнейшим экспортёром нефти страна почти вдвое сократила поставки после нападения.

Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена. Они утверждали, что атаковали НПЗ с помощью беспилотников.

Между тем в США уверены, что атака на НПЗ была произведена крылатыми ракетами из Тегерана, писал News.ru.