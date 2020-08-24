Ползучая безработица: Путин был вынужден признать главную проблему России

Безработица остаётся одной из главных российских проблем. Такое мнение высказал президент Владимир Путин в ходе беседы с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Заметим, что ещё в середине июля глава государства отмечал, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы. Опрошенные NEWS.ru эксперты пояснили, что сегодняшняя реальность оказалась лучше, чем мрачные прогнозы после введения ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Лидер РФ на встрече с главой южного региона подчеркнул, что сейчас следует обратить особое внимание на ситуацию на рынке труда, даже несмотря на то, что «Ростов — это развитый регион и в промышленном отношении, и в отношении возможностей для сельского хозяйства».

Ясно, что уровень безработицы сегодня — одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно, — сказал Путин.

Между тем, как рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минтруда, в августе количество принятых на работу экономически активных россиян стало превышать число уволенных на 21%. С начала месяца трудоустроились 903 тыс. человек, а покинули рабочее место — 745 тыс. человек. В июле наблюдалась аналогичная ситуация, только разница между этими показателями составляла менее 10%.

На протяжении уже почти двух месяцев сохраняется тенденция превышения численности принятых на работу граждан над количеством уволенных сотрудников. Вместе с тем летом на рынок труда выходят новые специалисты — выпускники учебных заведений. Как и прогнозировал ранее Минтруд, мы пока наблюдаем рост численности безработных граждан, но он образуется уже не за счёт тех, кто потерял работу, а за счёт вновь вышедших на рынок специалистов. Число вакансий постепенно растёт, но пока его недостаточно для того, чтобы трудоустроить тех, кто потерял работу до пандемии, в период ограничительных мер и тех, кто впервые вышел на рынок труда после завершения обучения, — отметила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

В июле, по данным Росстата, уровень безработицы вырос на 0,1 процентный пункт — до 6,3% от общей численности экономически активного населения РФ.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, в настоящее время реальное положение дел с безработицей оказалось лучше, чем прогнозы после введения ограничительных мер, связанных с коронавирусом. И, начиная с июля, ситуация выравнивается, но это не значит, что она будет хорошей, считает эксперт.

В нашей стране многие макроэкономические процессы, в том числе, ситуация с занятостью-безработицей носит специфический характер. Почти нигде в развитых странах нет такого высокого уровня скрытой безработицы. Наши граждане могут дольше терпеть и верить, что наступит «лучшее завтра», поэтому готовы уйти в отпуск без сохранения содержания, не получать месяцами заработную плату, соглашаться на заведомо дискриминационные условия (работать за двоих на одну зарплату и получать ее в «конверте»). Людмила Иванова-Швец доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова

Всё это очень серьёзно искажает реальную ситуацию на рынке труда, подчёркивает специалист. Поэтому сейчас ничем другим, кроме общепризнанных показателей безработицы — общей и регистрируемой, — руководствоваться нет смысла. А ситуация, увы, такова, что с начала пандемии растёт уровень регистрируемой безработицы, и он достиг своего максимума в 2 млн человек. При этом в большинстве регионов до 40% таких людей пришли с «серого рынка труда». И если не будет второй волны, связанной с такими же ограничениями, то, скорее всего, официальная безработица не вернётся к докризисному показателю в 800-900 тыс. человек, но и не останется на уровне 2 млн человек.

А вот в пределах 1 — 1, 5 млн человек вполне вероятно. Это связано с тем, что больше граждан готовы обращаться в службы занятости. Общий уровень безработицы, скорее всего, до 8 % не поднимется, как прогнозируют некоторые эксперты, и останется на уровне 5-6%. А вот если случится вторая волна коронавируса, тогда ситуация может быть критической и превысит все предыдущие 20-летние показатели, — уверена Иванова-Швец.

Очевидно, появляется вопрос: как стране минимизировать риски при росте безработицы? Простого, лёгкого и быстрого решения данной проблемы пока ещё никто не нашёл. Это требует длительной системной деятельности. На короткое время можно снять остроту ситуации повышением пособия по безработице, но стратегически это только усугубит проблему, объясняет доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, необходимо осознавать, в какой ситуации и при какой цифре безработица может стать критичной и опасной для нашей экономики. Эксперты полагают, что для РФ с заметной долей теневого сектора социальная напряжённость начнёт расти при повышении уровня безработицы до порядка 10%.

Но многое будет зависеть и от темпов роста — плавность и постепенность приводят к тому, что люди адаптируются и легко переносят и более высокий уровень безработицы. Сергей Хестанов доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

Стоит добавить, что официально низкий уровень безработицы позволяет правительству говорить о «нехватке рабочих рук» и демографическом кризисе, которые «тормозят экономику» и требуют массового привлечения иностранной рабочей силы. Но всегда надо иметь в виду, что есть и неформальная занятость, которая более всего распространена в северокавказских республиках, где из-за высокого уровня безработицы и избытка трудовых ресурсов без трудового договора работают до 40% жителей.

Кроме того, не стоит забывать и о том, что для работодателей выгоднее всего нанимать на рабочие специальности, не требующие высокой квалификации, трудовых мигрантов, так как «нелегалы» согласны на неформальное трудоустройство (без трудового договора), минимальную зарплату и плохие условия, нежели местные безработные.

Иначе говоря, безработицу отследить не так просто, как кажется президенту и министрам. И уж тем более — победить её.