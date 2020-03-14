https://static.news.ru/photo/ef1879f0-66bd-11ea-98ae-fa163e074e61_660.jpg Александр Дюков Фото: Газпром нефть/vk.com

Дешёвые углеводороды, скорее всего, вредны для рынка, но с другой стороны, низкие цены могут оздоровить экономику и «убрать» проекты с высокой себестоимостью, считает глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

Он отметил, что устойчивость к падению котировок, себестоимость добычи в $3,5 за баррель, малый объём долга дадут все основания для «безболезненного» преодоления даже очень продолжительного периода низких цен.

У нас есть все основания и возможности для того, чтобы эту добычу увеличить, — приводит слова топ-менеджера телеканал «Россия 1».

9 марта страны — участницы формата ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о продлении его сроков. Таким образом, 31 марта его действие будет прекращено. Стоимость нефти вскоре обрушилась ниже $35 за баррель, что вызвало кризис на финансовом рынке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дефицит госбюджета при действующих ценах на нефть составит 0,9% ВВП. Такого мнения придерживается глава Минфина Антон Силуанов.

Министр пояснил, что в 2020 году Россия может недополучить нефтегазовых доходов на сумму около 2 трлн рублей. В связи с этим бюджету грозит дефицит вместо запланированного изначально в правительстве профицита на уровне 0,8% ВВП.