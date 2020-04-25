Полугодовую отсрочку по страхвзносам распространят на весь реестр МСП

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Отсрочку по уплате страховых взносов распространят на все компании из реестра малого и среднего предпринимательства (МСП), заявил российский премьер Михаил Мишустин. Срок действия льготы 4–6 месяцев.

После этого бизнесмены смогут получить рассрочку по налогам и сборам. Выплаты будут проводиться равными долями в течение года, говорится на сайте кабмина.

Мы уже снизили размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза — с 30% до 15%. Сделали это, чтобы у предприятий появились дополнительные ресурсы для оплаты труда работников. Эта мера, как уже говорил, носит долгосрочный характер, — рассказал глава РФ Владимир Путин.

Лидер добавил, что для МСП предусмотрели полугодовую отсрочку по всем налогам, кроме НДС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что материнский капитал могут разрешить тратить на текущие нужды на время пандемии коронавируса. С таким предложением выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

На это требуется порядка 301 млрд рублей. Эти деньги могут стать существенной помощью тем семьям, которым требуется поддержка государства. Также Титов предлагает осуществить прямые выплаты россиянам. На это нужно 1,85 трлн рублей, которые есть у государства.