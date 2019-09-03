https://static.news.ru/photo/267d7b80-cef1-11e9-8ec2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Нефтяные компании Польши пока не могут предъявить окончательные претензии за загрязнённую нефть из трубопровода «Дружба» российским корпорациям. По словам вице-президента топливной группы Lotos Ярослава Кавулы, причина кроется в дополнительных расходах, которые продолжают нести польские операторы.

По последним данным в нефтетранспортной системе страны осталось около 500 тыс. тонн грязной нефти. Такие данные приводит польский оператор «Дружбы» PERN, передаёт РИА Новости . При этом в PERN заявили, что им приходится смешивать чистую нефть с загрязнённым сырьём для доведения до нормальных технических показателей.

Пока в транспортной системе не будет 100% чистой нефти, мы имеем ситуацию, в которой затраты выше, — сказал Кавула.

Дополнительные расходы возникают и у НПЗ. Обычное содержание хлоридов в российской нефти примерно в 10 раз меньше предельно допустимого. Кавула отметил, что несмотря на соответствующее стандартам качество нефти из РФ, стоимость её переработки другая.

Нужно применять больше нейтрализующих средств, антикоррозийных средств, надо проводить больше лабораторных исследований, что тоже требует денег, — пояснил представитель Lotos.

Кавула также отметил, что Lotos не будет кооперироваться с другой польской топливной компанией Orlen для выставления претензий российской стороне.

Загрязнённая хлоридами нефть попала в трубопровод «Дружба» в апреле 2019 года. Украина и Польша остановили экспорт ресурса 24 и 25 апреля.

В мае Россия сначала возобновила передачу чистой нефти в Украину и Белоруссию, затем в Венгрию, Словакию и Чехию. Польша частично восстановила прокачку 10 июня, а с 1 июля передача сырья была полностью возобновлена. Компенсации после инцидента должна выплатить компания «Транснефть».

Заместитель правления компании PERN Рафал Миланд ранее заявил, что польской системе передачи нефти может потребоваться около года на вывод «грязного» энергоресурса, писал News.ru.