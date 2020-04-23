Польские нефтяники отказались комментировать поставки сырья в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/b7f10d44-855c-11ea-aafa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch /Global Look Press

Компания-оператор польского участка нефтепровода «Дружба» — PERN — отказалась комментировать заявления Минска о поставках топлива в Белоруссию. Предприятие не высказывается на подобные темы через СМИ, пояснила сотрудница пресс-службы PERN Катажина Красиньская.

Минск может организовать прокачку нефти по трубопроводу из Польши на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Гомельской области. Конкретные объёмы поставок и сроки станут известны позже, учитывая ситуацию на рынке сырья, пишет ТАСС.

Соответствующие тарифы на транспортировку углеводородов накануне установило Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.

1 января 2020 года российская нефть перестала поступать на белорусские НПЗ. Произошло это из-за того, что Москва и Минск не смогли договориться об условиях поставок в наступившем году.

Экспорт не прекратила только одна компания — «Сафмар». Позднее «Балтнефтехим» сообщил, что помимо «Сафмара» закачивать нефть на белорусские НПЗ будут ещё пять российских предприятий. При этом поставки будут проходить по рыночной цене и без премии.

Ранее NEWS.ru писал, что группа «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева получила право на транспортировку первой партии нефти в объёме 30 тысяч тонн Мозырскому НПЗ в Белоруссии.

Контакты Москвы и Минска в топливной сфере осложнились в апреле 2019 года, когда прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» остановилась из-за превышенного содержания хлорорганических соединений.