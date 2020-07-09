Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн после пересмотра цен на газ

https://static.news.ru/photo/4412cdda-c1bc-11ea-b3fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: pgnig.pl

Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула «Газпром экспорту» $90 миллионов, которые были перечислены в рамках выполнения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ.

Второго июля в рамках расчётов PGNiG вернула российскому «Газпрому» $90 миллионов <…>, в результате чистая сумма взаимных расчётов составила около $1,5 миллиарда, — говорится в сообщении PGNiG.

Ранее глава PGNiG Ежи Квечиньский заявил, что компания получила от российской стороны больше, чем ожидавшиеся $1,5 млрд.

Он пояснил, что PGNiG получила от компании «Газпром экспорт» $1,6 млрд в качестве компенсации переплаты за газ, который был поставлен по трубопроводу Ямал — Европа. Средства были выплачены в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

Польские журналисты расценили согласие «Газпрома» на выплату PGNiG $1,5 млрд как очередной российский «хитроумный план». Они предположили, что российская сторона в дальнейшем будет обжаловать решение арбитража, что приведёт к убыткам для Польши.

Авторы статьи полагают, что российская сторона этими простыми и понятными действиями может убедить Западную Европу, что «Газпром» — компания западного типа и в России живут цивилизованные люди, а главный враг — это США, их санкции и попытка монополизировать газовый рынок, предлагая газ по завышенным ценам. Журналисты считают, что Россия пытается уйти от образа «головореза с газовым пистолетом», писал NEWS.ru.