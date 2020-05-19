Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»

https://static.news.ru/photo/fe41c624-99b3-11ea-a9f3-fa163e074e61_660.jpg Ежи Квечиньский Фото: PGNiG/twitter.com

Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом». По его словам, Варшава хочет наладить отношения с Москвой без политики.

Для нас важно, чтобы отношения с «Газпромом» были деловыми, как можно менее политическими, хотя в истории с этим бывало по-разному <...>. Мы проходим этап конструктивного обсуждения с нашим партнёром, — приводит слова топ-менеджера издание «Речь Посполита».

Он добавил, что завершение срока действия контракта на транзит российского газа через польскую территорию в Германию не отразилось на поставках.

Летом 2019 года Варшава заявила, что после истечения транспортного договора по газопроводу Ямал — Европа доступ к нему будет поставляться согласно европейским процедурам. Они гласят, что мощности польского участка нужно будет бронировать на аукционах.

Ранее компания PGNiG заявила, что «Газпром» согласился снизить цену на газ, поставляемый в Польшу, после решения Арбитражного суда в Стокгольме. Об этом писал NEWS.ru.

В 2016 году власти Польши обратились в арбитраж, который постановил, что стоимость российского газа была завышенной. После этого была рассчитана новая форма ценообразования.