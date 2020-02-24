https://static.news.ru/photo/57762a20-5718-11ea-921b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши продолжит работать с российскими поставщиками и после кризиса 2019 года, когда в нефтепровод «Дружба» попало загрязнённое сырьё. Генеральный директор Orlen Даниэль Обайтек заявил о важности «партнёров с востока».

Компания ведёт с Россией переговоры о компенсации ущерба, нанесённого польским системам подачи углеводородов. Их очистка продолжится как минимум до конца 2020 года.

Мы серьёзно относимся к нашим поставщикам на востоке и на западе. Очень серьёзно. Мы говорим об этом. Я считаю, что это наши партнеры. Мы должны дальше заниматься бизнесом, — цитирует Обайтека ТАСС.

В издании напомнили, что весной 2019 года Польша приостановила прокачку российской нефти на 46 дней.

Как писал NEWS.ru, 24 февраля нефть резко подешевела. Падение цены на 3% связали с эпидемией коронавируса, который начал быстро распространяться в Италии.