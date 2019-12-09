https://static.news.ru/photo/2a2c6db6-1a75-11ea-b352-fa163e074e61_660.jpg Фото: en.pgnig.pl

Руководство польского энергетического концерна PGNiG («Польске гурництво нафтове и газовництво») подписало соглашение с компанией «Энергетические ресурсы Украины» (ERU). Согласно этому документу, они будут совместно добывать газ на украинской территории.

Глава PGNiG Петр Вожняк отметил, что соглашение касается разработки в районе месторождения Пшемысль, которое исчерпано на 80%. Однако польские и украинские специалисты уверены, что углеводороды могут находиться неподалёку от этой местности, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Вожняк заявил, что ограничение доступа «Газпрома» к газопроводу Opal спасло страну от перебоев в поставках газа. По его мнению, если бы Opal не притормозили, юго-восток Польши остался бы без газа. Теперь же, дополнил Вожняк, недостающие объёмы (на которые российская компания сокращает передачу) будут транспортироваться транзитом через Украину и частично попадут в Польшу.