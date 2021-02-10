Польшу и Прибалтику заподозрили в присвоении санкций ЕС против РФ

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Идею упрощения въезда мигрантов в РФ активно обсуждают в кабинете министров страны, она актуальна не только для сферы АПК, но и для строительства, заявил журналистам 10 февраля 2021 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На вопрос, нет ли пока позиции лидера государства Владимира Путина по этому вопросу, он ответил отрицательно.

Это вопрос правительства. Вы знаете, что эта тема поднималась и в строительном комплексе, где не хватает рабочих рук, и продолжает подниматься. Поэтому да, это тема, которая сейчас активно обсуждается в...