Польшу и Прибалтику заподозрили в присвоении санкций ЕС против РФ

Прибалтика и Польша пытаются показать себя авторами антироссийских решений Евросоюза, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований Владимир Оленченко. Накануне глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс вместе Латвией, Эстонией и Варшавой приготовят очередной санкционный перечень лиц, якобы ответственных за задержание в РФ блогера Алексея Навального. Данный документ, по словам Ландсбергиса, разработают на основе оценок и суждений четырёх государств.
По мнению аналитика, литовцы и их восточноевропейские партнёры изображают из себя «застрельщиков» антироссийских мер, но на самом деле это реакция на недавнюю риторику руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля, дающего негативные интервью про РФ после своего визита в Москву. Это предопределяет введение новых санкций против Москвы на саммите ЕС 22 февраля 2021 года,