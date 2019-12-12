Польша готова к прекращению с 1 января 2020 года транзита российского газа через Украину в Евросоюз.
В такой ситуации национальная добыча, запасы в хранилищах, а также возможности импорта, в том числе через Белоруссию, дают в сумме 25,6 миллиарда кубометров газа в год, с расходом 19 миллиардов, — заявили в компании PGNiG.
Также поставки могут прекратиться 18 мая 2020 года по истечении контракта между «Газпромом» и польским оператором EuRoPol Gaz на транзит газа по газопроводу «Ямал — Европа».
Ранее министр экономики Словакии Петер Жига считает вероятным возникновение проблем с поставками газа в ЕС после Нового года.
Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин своеобразно ответил на вопрос о газе, который был задан его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому на пресс-конференции. Журналисты поинтересовались, обсуждалась ли тема газа в ходе переговоров.
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