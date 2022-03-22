Польша заморозила более $33 млн на российских счетах в рамках санкций

Польские власти приняли решение заморозить на территории страны $33 млн российских активов в рамках санкций ЕС, сообщил пресс-секретарь правительства Пётр Мюллер, передаёт ТАСС. Ранее Польша предложила дополнить европейские санкции против России торговой блокадой. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий призвал европейских лидеров заблокировать водные и сухопутные пути отправки российских товаров.

Польша в рамках вводимых против РФ санкций заморозила на счетах на своей территории более $33 млн [российских активов], — сказал Мюллер.

До этого в Польше предложили изымать активы российских бизнесменов. Для этого необходимо изменить конституцию, такое предложение уже поступило, заявил Пётр Мюллер. По его словам, проект изменений сейчас готовится. Мюллер отметил, что конфисковывать имущество российских олигархов не получится без конcтитуционных изменений, «так как право собственности записано в конcтитуции».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что правительство хочет конфисковывать имущество российских олигархов. По его словам, в стране такая собственность есть, но её немного. Он подчеркнул, что народ Польши выступает за конфискацию.