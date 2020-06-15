Польша собирается получить от «Газпрома» $1,5 млрд до 1 июля

https://static.news.ru/photo/efccebce-aefc-11ea-8ea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pgnig.pl

Польская энергетическая компания PGNiG подписала с российским «Газпромом» приложение к контракту на поставки в республику газа от 25 сентября 1996 года (Ямальский контракт). Варшава ожидает, что РФ переведёт до 1 июля 2020 года $1,5 млрд за переплату по поставкам углеводородов с 1 ноября 2014 года.

Informujemy o zawarciu aneksu do #KontraktJamalski pomiÄdzy #PGNiG a #Gazprom . Gazprom ma zwrÃ³ciÄ nadpÅatÄ na rzecz PGNiG w wysokoÅci 1,5 mld USD tj. okoÅo 6,2 mld PLN.

Spodziewamy siÄ uzyskania pÅatnoÅci ze strony Gazprom do dnia 1 lipca 2020 r. #bezpieczeÅstwoenergetyczne pic.twitter.com/HYBD9pe8CT — PGNiG (@GK_PGNiG) June 15, 2020

В приложении стороны утвердили правила применения формулы цены для покупки топлива, поставляемого по Ямальскому контракту, указанные в окончательном решении Стокгольмского арбитража, вынесенном 30 марта 2020 года, пишет ТАСС.

Документ подписали 5 июня в электронной форме. Позже состоялся обмен оригинальными документами. В будущем стоимость кубометра газа, продаваемого «Газпромом», может измениться с 1 ноября 2017 года в результате запроса польской компании на пересмотр контрактов.

Летом 2019 года Варшава заявила, что после истечения транспортного договора по газопроводу Ямал — Европа доступ к нему будет поставляться согласно европейским процедурам. Они гласят, что мощности польского участка нужно будет бронировать на аукционах.