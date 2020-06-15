Польша собирается получить от «Газпрома» $1,5 млрд до 1 июля

Польская энергетическая компания PGNiG подписала с российским «Газпромом» приложение к контракту на поставки в республику газа от 25 сентября 1996 года (Ямальский контракт). Варшава ожидает, что РФ переведёт до 1 июля 2020 года $1,5 млрд за переплату по поставкам углеводородов с 1 ноября 2014 года.
В приложении стороны утвердили правила применения формулы цены для покупки топлива, поставляемого по Ямальскому контракту, указанные в окончательном решении Стокгольмского арбитража, вынесенном 30 марта 2020 года, пишет ТАСС.
Документ подписали 5 июня в электронной форме. Позже состоялся обмен оригинальными документами. В будущем стоимость кубометра газа, продаваемого «Газпромом», может измениться с 1 ноября 2017 года в результате запроса польской компании на пересмотр контрактов.
Летом 2019 года Варшава заявила, что после истечения транспортного договора по газопроводу Ямал — Европа доступ к нему будет поставляться согласно европейским процедурам. Они гласят, что мощности польского участка нужно будет бронировать на аукционах.
Ранее компания PGNiG заявила, что «Газпром» согласился снизить цену на газ, поставляемый в Польшу, после решения Арбитражного суда в Стокгольме. Об этом писал NEWS.ru. В 2016 году Варшава обратилась в арбитраж, который постановил, что стоимость российского топлива была завышенной. После этого была рассчитана новая форма ценообразования.