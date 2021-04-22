Польша призвала Германию из солидарности отказаться от СП-2

https://static.news.ru/photo/73e4d0a0-a369-11eb-beb3-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Польские власти призвали Берлин отказаться от проекта газопровода «Северный поток — 2» ради «европейской солидарности». Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, слова которого приводит РИА Новости.

В спорах с некоторыми государствами нужно подчеркнуть один элемент, который всё время является раной в Европе и темой, которую нужно разрешить так, чтобы не пострадала европейская солидарность. Это «Северный поток —2», — сказал Моравецкий во время встречи с премьером Словении Янезом Яншей в четверг в Варшаве.

Он добавил, что в Германии считают, что нет никакой разницы между молекулами газа, которые идут через «Северный поток» или «Северный поток — 2», через Украину, Польшу или Турцию. Политик с этим категорически не согласен.

Нет разницы в химическом составе, но есть разница политическая, общественная и разница для безопасности Европы, — заявил премьер Польши.

Он добавил, что строительство газопровода дестабилизирует Европу, снижает уровень безопасности. Моравецкий призвал власти Германии перестать оказывать дестабилизацию в этой части Европы и отказаться от строительства газопровода.

Это может быть очень опасно для ЕС и, собственно говоря, для многих стран нашего региона. Поэтому мы призываем к солидарности на этом уровне, — считает польский премьер.

Ранее глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что Европа должна дать понять России, что откажется от строительства «Северного потока — 2», если обострится ситуация на юго-востоке Украины. Он подчеркнул, что Россия своими действиями представляет угрозу для Евросоюза и Запада. Немецкого политика поддержал депутат немецкого парламента от Свободной демократической партии (СвДП) Александр Ламбсдорфф.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него выступают США, Украина и ряд других европейских государств.