Польша предрекла тяжёлую зиму Западной Европе из-за нехватки газа

Заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский заявил, что зима в Западной Европе может стать очень тяжёлой, поскольку газовые хранилища заполнены на рекордно низком уровне. Предполагаемого же объёма газа, которое «Газпром» закачает в подземные хранилища, недостаточно, чтобы сбалансировать спрос и предложение, пишет РИА Новости.

Стоимость газа сейчас очень высока. Как вы, вероятно, знаете, спрос в Европе сейчас гораздо выше, чем предложение. Существует риск того, что зима будет тяжёлой, — сказал Вацлавский на XXIII Мировом нефтяном конгрессе в Хьюстоне.

Он уточнил, что решить проблему можно было бы за счёт дополнительных поставок газа из России. По словам Вацлавского, усилия европейских стран, которые используют имеющиеся возможности, и дополнительный российский газ в состоянии ликвидировать дефицит топлива, что приведёт к снижению цен в Евросоюзе. При этом газ будет стоить дороже, чем годом ранее, даже после снижения цен.

Ранее концерн PGNiG направил в адрес ПАО «Газпром» и OOO «Газпром экспорт» письмо с просьбой снизить цену поставляемого в Польшу газа. Как заявил глава концерна Павел Маевский, беспрецедентный рост цен на природный газ должен стать основой для пересмотра условий так называемого Ямальского контракта, на основании которого Польша покупает газ у России. При этом компания оставляет за собой право рассматривать письма как самостоятельную просьбу о пересмотре цены контракта.