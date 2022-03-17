Польша откажется от российского газа после 2022 года

Польша не станет продлевать контракт на покупку российского газа после 2022 года, заявил уполномоченный представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский. В эфире радиостанции RMF FM он добавил, что страна не станет приобретать у России газ даже по краткосрочным контрактам. Долгосрочный контракт закончится в конце 2022 года.

Даже если кому-то могло показаться, что это (поставки по краткосрочным контрактам. — NEWS.ru) могло бы быть выгодным с точки зрения бизнеса, то в нынешние времена трудно себе это представить, — заявил чиновник.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для него в вопросе введения экономических санкций против России не существует красных линий. Он призвал прекратить поставки энергоресурсов из РФ и ввести полное энергетическое эмбарго со стороны Евросоюза. Сделать это следует как можно скорее, подчеркнул польский премьер-министр.

Глава МИД Польши Збигнев Рау, в свою очередь, заявил, что рассматривается возможность замены России в «Большой двадцатке» (G20). При этом он отметил, что ещё слишком рано для принятия окончательной позиции по этому вопросу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В связи с этим на Россию обрушилась самая жёсткая волна санкций со стороны других государств.