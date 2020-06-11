Польша надеется на США в вопросе закрытия «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/fbd173d0-abdd-11ea-951c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Власти Польши надеются, что введение Соединёнными Штатами санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» станет «гвоздём в гроб» проекта.

Однако, по словам польского эксперта Матеуша Кубяка, введённые против «Газпрома» и европейских страховых компаний санкции не смогут остановить строительство газопровода. А трубоукладчик «Академик Черский» застрахован российским фондом в 2016 году, поэтому с судном не должно возникнуть проблем, сообщает « ПолитЭксперт ».

По мнению польской стороны, санкции против сертифицированных компаний являются наиболее эффективным способом. Кроме того, Варшава ведёт расследование в отношении «Газпрома» по вопросу финансирования проекта и хочет наложить на компанию штраф за отказ предоставить соответствующую документацию.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Как ранее писал NEWS.ru, газопровод «Северный поток — 2» будет достроен и введён в эксплуатацию, несмотря на попытки недоброжелателей сорвать реализацию проекта. Об этом заявил первый заместитель главы МИД РФ Владимир Титов.