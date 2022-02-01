Польша и Украина заявили о намерении построить совместный газопровод

Польша и Украина договорились построить газопровод, чтобы нарастить объём поставляемого на восток газа, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве. Как сообщает ТАСС, это позволит в том числе расширить пропускную способность и увеличить транзит газа.



Мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объёмы газа в недалёком будущем, — сказал Моравецкий.

Ранее генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии. По его словам, это направление, ранее работавшее только в сторону Венгрии с Украины, стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа на Украину, в том числе и в случае отсутствия транзита. Открытие этого направления также позволяет организовывать поставки на Украину сжиженного газа из терминала в Хорватии.

До этого заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов заявил, что в случае возникновения дефицита газа в отопительный период Украина может закупать топливо в Словакии. Прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, по мнению замминистра, составит порядка 26 тысяч гривен (около $1 тысячи) за тысячу кубометров.