https://static.news.ru/photo/c1fb6222-5a27-11ea-a3d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pern.pl

Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN объявил, что решил технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении. Вскоре после этого уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский сообщил, что страна решила помочь Белоруссии получать нефть из США.

Этому заявлению предшествовала встреча с министром энергетики Соединённых Штатов Дэном Бруйеттом в Вашингтоне.

Мы в Польше заинтересованы в том, чтобы по возможности помочь Белоруссии поставками нефти, если это будет необходимо, — цитирует Наимского РИА Новости.

По оценке Наимского, поставки через Польшу поначалу будут возможны в небольших количествах. Однако со временем объём может быть увеличен, уточнил он.

Ранее в компании PERN заявляли, что не считают возможным организовать передачу нефти в Белоруссию. Как писал NEWS.ru, это объясняли особенностями инфраструктуры, которая не позволит в таком случае сохранить непрерывные поставки для собственных клиентов.