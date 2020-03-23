https://static.news.ru/photo/5e268a4c-6cf6-11ea-975d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Для нужд государства и регионов планируют закупать не менее половины товаров и услуг, произведённых в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий законопроект разработали в Министерстве промышленности и торговли, рассказал депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

Он уточнил, что конкретную долю каждого товара станут закупать в ЕАЭС, решит российское правительство. Оно же установит правила, по которым будут проверять соблюдение этого требования.

Приоритет, по мнению парламентария, могут установить при закупках фармацевтической продукции или электроинструмента, качество которого у российского производителя не уступает зарубежным аналогам.

О том, что в Минпромторге разработаны подобные меры, депутат узнал в ответе на своё аналогичное предложение. Разница в том, что Шеремет предлагал закупки отечественных аналогов импортных товаров и услуг, а министерство предусматривает закупки и в других странах ЕАЭС.

Товары, которые будут закупаться, во многих случаях гораздо качественнее зарубежных аналогов. Это позволит поддержать нашего производителя в условиях санкций, например, в Крыму, — цитирует Шеремета «Парламентская газета».

В Евразийский экономический союз входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Например, в странах-участницах установлены единые таможенные тарифы при торговле с третьими странами.

Ранее, как писал NEWS.ru, Минпромторгу, Минюсту и Минфину было поручено подготовить документ, в соответствии с которым ограничения из-за нового коронавируса станут считаться форс-мажорными обстоятельствами при госзакупках.