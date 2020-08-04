Половина самозанятых из РФ не копят деньги, а тратят их на бытовые нужды

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Половина самозанятых граждан России не откладывают деньги, а тратят их на повседневные нужды.

Проект YouDo.com и Страховой Дом ВСК провели опрос и выяснили, что 34% самозанятых россиян делают накопления на постоянной основе, 51% тратят заработанные деньги на повседневные нужды, а 15% не ведут учёт расходов и доходов, сообщает ТАСС.

Почти половина респондентов (49%) отметили, что не хотели бы возвращаться к наёмной работе, а 7% сообщили, что предпочитают работу по найму, а совмещать наёмную работу и самозанятость готовы треть респондентов.

Пользователи сервиса YouDo.com рассказали о своём отношении к самозанятости: 55% работают на себя, 45% совмещают фриланс и работу по найму, а 15% выбрали самозанятость во время кризиса.

При этом 48% отметили, что переход на фриланс был вынужденным, как дополнение к основному заработку, а 28% респондентов сообщили, что выбрали фриланс для развития в другой сфере. Кроме того, 24% отметили, что им не нравится работа по найму и в будущем они хотят работать только на себя.

Отмечается, что большинство опрошенных работают с сферах недвижимости и строительства (11%), сельского хозяйства, продаж и производства (9%), науки, образования и IT-отрасли (8%).

Как писал NEWS.ru ранее, большинство работающих из дома россиян (63%) хотят побыстрее вернуться в офис. Опрошенные сообщили, что на удалённой работе отмечается снижение производительности труда на 35%. В качестве причин снижения работоспособности респонденты отметили: 33% — апатию и депрессию, 37% — недостаточность живого общения, 30% — отвлекающие факторы, такие как близкие люди, телевизор, приёмы пищи.