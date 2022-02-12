Половина россиян хотят получать зарплату в долларах или евро

Порядка половины россиян (47%) хотели бы получать зарплату, привязанную к курсу доллара или евро. Ещё порядка трети (31%) не видят в этом необходимости, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Сегодня число желающих закрепить зарплату в американских или европейских денежных единицах максимально с 2015 года: семь лет назад об этом мечтали 32% россиян, а в августе 2020-го — 37%, — приводит издание цитату из сообщения.

При этом среди тех, кто хотел бы получать зарплату в валюте, больше мужчин, чем женщин: их число составляет 55% против 41%. Такое же желание изъявили россияне в возрасте до 34 лет (56%) и с доходом свыше 80 тыс. рублей (51%).

Данные опроса стаффинговой группы ANCOR свидетельствуют о том, что больше половины россиян недовольны своей зарплатой и готовы сменить место работы. Порядка 40% опрошенных хотели бы зарабатывать минимум вдвое больше, чем сейчас. Ещё треть (32%) — в полтора раза больше, а 18% устроила бы и 20-процентная прибавка.

Ранее большинство мужчин в России назвали желаемый доход своих жён на уровне 50–80 тысяч рублей. В то же время более 40% россиянок хотели бы, чтобы супруг зарабатывал не менее 80–110 тысяч рублей. Кроме того, абсолютное большинство женщин не готовы выходить замуж за безработного.